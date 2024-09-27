Загруженность дорог Подмосковья утром 27 сентября составила четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье с начала года отремонтировали более 50 светофоров
Дайана Хусинова
Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
«Мы взяли квартиру с новым ремонтом. Уже заехали, живем, радуемся. Очень хорошее место. Здесь тихо и близко к школе, детскому саду, спортивному центру», — говорит она.Чтобы стать участником, необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст до 35 лет, потребность в жилье (менее 10 квадратных метров на человека), проживание в Московской области (регистрация по месту жительства) и наличие доходов для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможности получить кредит на эту сумму.
Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«Выбрали «двушку» в хорошем доме новой постройки. Очень удачное расположение — район спокойный и со всей необходимой инфраструктурой. И, что важно для меня, до работы можно дойти пешком», — сказала медикНаталья Грачёва работает в Коломенской больнице, её общий стаж превышает двадцать лет.
Фото: iStock/Nadezhda1906
«С самого начала спецоперации Подмосковье оказывает всестороннюю поддержку нашим бойцам и их семьям. Различные виды помощи семьям наших героев были оказаны порядка 33 тысяч раз. Это, в частности отдых детей в лагере «Литвиново», бесплатный садик и кружки, психологическая, юридическая помощь и многое другое», — сказал Игорь Брынцалов.Отмечается, что мерами поддержки для детей воспользовались 27 тысяч семей, поддержкой для родителей участников СВО воспользовались более 1,1 тыс. раз, а к юридической и психологической помощи прибегли свыше 1.6 тыс. раз.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Фото: istock / K_Thalhofer
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
«В Подмосковье каждый день работают шесть мобильных комплексов. Они по графику объезжают все городские округа и фиксируют нарушения. Например, зимой они будут выявлять места складирования снега на придомовых территориях, а информация будет направляться управляющим компаниям для принятия мер», – рассказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.В министерстве напомнили, что нанесение на городские объекты надписей и рисунков без разрешения относится к проявлениям вандализма. За порчу общественного имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Фото: iStock/Garsya