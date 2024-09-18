В Подмосковье с начала года отремонтировали более 50 светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 50 светофоров, расположенных более чем на 40 региональных дорогах Московской области, отремонтировали с начала текущего года специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для поддержания функциональности светофоров дорожные службы Московской области ежегодно проверяют их исправность и проводят ремонт. Специалисты Мосавтодора уже заменили старое оборудование более 50 светофоров в 24 городских округах», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что в регионе также планируется модернизировать 30 светофоров, некоторыми из них благодаря этому можно будет управлять удалённого и координировать из работу.
В министерстве отметили, что больше всего светофоров — шесть — было отремонтировано на территории Раменского городского округа. А в округах Щёлково, Люберцы, Чехов, Коломна, Серпухов и Шатура отремонтировали по два светофора.
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