В Подмосковье отремонтировали знаки на 12 региональных дорогах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые и выцветшие знаки отремонтировали специалисты Мосавтодора на двенадцати региональных дорогах Подмосковья, кроме того, были установлены новые знаки взамен отсутствующих, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, знаки были отремонтированы на Лопатинской улице в Воскресенске, на Фабричной улице в Мытищах, на улице Крупской в Орехово-Зуеве, на улице Кирова в Королёве и на улице Горького в Жуковском», — говорится в сообщении.Кроме того, работы были проведены в малых населённых пунктах: на Вокзальной улице в рабочем посёлке Столбовая округа Чехов, на Центральной улице в домодедовской деревне Новоявленское, на улице Ленина в серпуховском посёлке Большевик, на Никольской улице в селе Озерецкое Дмитровского округа и на Сенной улице в селе Суворово Волоколамского округа.
Проверка состояния дорожных знаков в Московской области проводится регулярно и, при необходимости, их чинят или меняют.
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Лев Каштанов