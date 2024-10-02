Министерство транспорта переведёт все услуги ведомства в электронный формат

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Московской области планирует перевести все государственные услуги в онлайн к концу 2024 года. На региональном портале «Госуслуги» представлена 21 услуга ведомства, 20 из которых доступны онлайн.
Пользователи могут подать заявку на получение услуг в несколько кликов на сайте региональных «Госуслуг», без необходимости посещения МФЦ.
В этом году услуга по аренде земельного участка уже была переведена в электронный формат. В ближайшее время планируется перевести в онлайн услугу установления частного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода региональных или межмуниципальных дорог.
Читайте также:
Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ
В России могут на законодательном уровне закрепить понятие «студенческая семья»
В Подмосковье установили график работы личного кабинета и приложения МосОблЕИРЦ
«За 9 месяцев поступило порядка 300 тысяч заявлений, из которых более 295 тысяч в онлайн формате. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такой рост, в том числе, обусловлен непрерывной работой по снижению количества отказов и удобством получения услуг», — отмечают в Минтрансе Подмосковья.
В этом году услуга по аренде земельного участка уже была переведена в электронный формат. В ближайшее время планируется перевести в онлайн услугу установления частного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода региональных или межмуниципальных дорог.
Читайте также:
Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ
В России могут на законодательном уровне закрепить понятие «студенческая семья»
В Подмосковье установили график работы личного кабинета и приложения МосОблЕИРЦ
Дайана Хусинова