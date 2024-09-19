Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В рамках стратегической сессии «Команду делают люди. Трансформация к лучшему» заместитель председателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов обсудил с участниками переход к электронному голосованию на цифровом портале ГИС ЖКХ для проведения общих собраний собственников жилья, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Вот как проходит первое электронное голосование:
В Подольске успешно провели электронное голосование. Председатель совета многоквартирного дома организовал общее собрание собственников для выбора управляющей компании. Благодаря активности жильцов, кворум был достигнут — в голосовании приняли участие 401 собственник из 611.
На основе результатов электронного голосования составили протокол, и многоквартирный дом оперативно внесли в реестр лицензий выбранной управляющей компании.
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- Инициатором собрания может быть собственник или действующая управляющая компания.
- Инициатор размещает сообщение в ГИС ЖКХ за 10 рабочих дней до начала собрания с указанием четырёх обязательных вопросов: определение администратора, порядок приёма сообщений от администратора и решений собственников, продолжительность голосования.
- После размещения сообщения в системе всем собственникам автоматически направляются уведомления через портал государственных услуг, приложение «Госуслуги.Дом», систему ГИС ЖКХ, электронную почту и размещаются на информационных стендах возле многоквартирного дома.
- Жители голосуют онлайн, а результаты подводятся в системе ГИС ЖКХ в течение 24 часов.
«Преимущества электронного голосования сейчас заключаются в сокращении сроков организации процедуры и её прозрачности. Работа в ГИС ЖКХ исключает возможность незаконной смены управляющей организации. Безусловно, сильной стороной также являются участие в жизни дома из любой удобной точки и снижение бумажного документооборота. Возможность провести общее собрание собственников сразу на портале появилась еще в 2020 году и, начиная с сегодняшнего дня, планируем активно внедрять её в массовое пользование. Уже есть успешные кейсы», — сообщил Мурашов.
В Подольске успешно провели электронное голосование. Председатель совета многоквартирного дома организовал общее собрание собственников для выбора управляющей компании. Благодаря активности жильцов, кворум был достигнут — в голосовании приняли участие 401 собственник из 611.
На основе результатов электронного голосования составили протокол, и многоквартирный дом оперативно внесли в реестр лицензий выбранной управляющей компании.
Читайте также:«По закону срок электронного голосования может составлять от 7 до 60 дней, однако мы рекомендуем устанавливать срок в 45 дней. Опыт пилотных проектов показывает, что все жители успевают проголосовать и не забывают об участии», — отметила начальник отдела по работе с управляющими организациями управления по работе с управляющими организациями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Полина Бондарева.
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Дайана Хусинова