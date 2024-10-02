В России могут на законодательном уровне закрепить понятие «студенческая семья»

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Госдуму внесли проект о закреплении понятия «студенческая семья». Об этом сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова, ставшая одним из авторов инициативы.
«Мы внесли в Госдуму законопроект о закреплении на законодательном уровне понятия «студенческая семья»!» - записала Кузнецова в своем Telegram-канале.
Предлагается приравнять к студенческой семье людей до 35 лет включительно, которые обучаются в ВУЗах или СУЗах, воспитывающих ребенка.
По словам депутата, данная инициатива будет развивать меры поддержки студенческих семей на региональном и федеральном уровнях.
Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции в РФ.
Читайте также:
Более половины родителей нервничают из-за совмещения работы и воспитания детей
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
Перечислены условия, по которым можно выйти на пенсию досрочно
Элина Позднякова