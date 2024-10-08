Минтранс Подмосковья напомнило о правилах безопасности на дорогах в условиях тумана

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Во время тумана, который часто бывает осенью, даже опытные водители должны проявлять осторожность при вождении, так как плохая видимость может привести к искажённому восприятию расстояния и скорости. Водителю становится сложнее ориентироваться в пространстве, и он может попасть в ДТП.
Министерство транспорта Московской области рекомендует отложить поездку при плохой видимости, но если это невозможно, следует соблюдать следующие правила:
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- перед поездкой убедитесь, что фары работают исправно. Выезжать на дорогу с неработающими фарами опасно для вас и других участников дорожного движения. Используйте противотуманные фары, которые эффективны при видимости на дороге менее 100 метров. Включайте их, если плохо видите заднюю часть следующего автомобиля на небольшом расстоянии;
- избегайте использования дальнего света, так как он отражается на машине и ухудшает видимость;
- снижайте скорость до минимума и соблюдайте увеличенную дистанцию между автомобилями (расстояние должно быть в два раза больше, чем в ясную погоду);
- избегайте резких манёвров, обгонов и перестроений, так как в тумане предметы могут казаться дальше, чем есть на самом деле;
- если вам нужно остановиться, избегайте обочины и выбирайте парковку, площадку отдыха или АЗС. При парковке в любое время суток оставляйте работать габаритные огни и включайте аварийную сигнализацию;
- в случае ДТП, поломки автомобиля или другой чрезвычайной ситуации на дороге немедленно звоните по номеру 112.
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Дайана Хусинова