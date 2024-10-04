В Серпухове открыли новый пешеходный мост над ж/д путями

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Новый надземный пешеходный переход нал железнодорожными путями построили рядом со станцией Серпухов, движение по нему открыто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Разноуровневый пешеходный переход обеспечил удобный выход более 15 тысяч жителей микрорайонов Серпухова на железнодорожную платформу», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.Протяжённость пешеходного перехода составляет 128 метров, она соединил центральную часть Серпухова с микрорайоном им. Ногина, кроме того, оттуда есть отдельный выход на платформу ж/д станции Серпухов. Для удобства пешеходов переход остеклён и снабжён не только лестницами, но и лифтами.
В министерстве отметили, что в настоящее время заканчивается демонтаж старого пешеходного моста. После этого рабочие завершат обустройство выхода на платформу и пешеходных зон.
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