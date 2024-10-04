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В Серпухове открыли новый пешеходный мост над ж/д путями

04 октября 2024, 16:36
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Новый надземный пешеходный переход нал железнодорожными путями построили рядом со станцией Серпухов, движение по нему открыто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Разноуровневый пешеходный переход обеспечил удобный выход более 15 тысяч жителей микрорайонов Серпухова на железнодорожную платформу», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Протяжённость пешеходного перехода составляет 128 метров, она соединил центральную часть Серпухова с микрорайоном им. Ногина, кроме того, оттуда есть отдельный выход на платформу ж/д станции Серпухов. Для удобства пешеходов переход остеклён и снабжён не только лестницами, но и лифтами.



В министерстве отметили, что в настоящее время заканчивается демонтаж старого пешеходного моста. После этого рабочие завершат обустройство выхода на платформу и пешеходных зон.

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Новогодние праздники в 2025 году в России продлятся 11 дней
Как россияне будут отдыхать на Новый год, сообщили в правительстве
04 октября 2024, 17:24

Фото: медиасток.рф

Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней — до 8 января включительно. Об этом сообщили в правительстве 4 октября.
Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, новогодние каникулы начнутся 29 декабря 20245 года и продлятся до 8 января 2025. Первый рабочий день в новом году выпадает на четверг 9 января. Первая рабочая неделя в январе продлится всего два дня, затем снова выходные.
«В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно», — сообщили в правительстве.

Не считая новогодних каникул, всего в следующем году у россиян будет 19 нерабочих дней.

Отметим, что в конце октября этого года россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя. Она продлится с 28 октября и до 2 ноября включительно.

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#рабочая
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«Признание экстремистским»: Депутат Колунов про запрет квадробинга в России
Депутат Колунов: ответственность за квадробинг будет соразмерной
04 октября 2024, 17:24

Фото: Радио 1

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка с предложением ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание.
Он отметил, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России.

В беседе с «Радио 1» Депутат Государственной Думы Сергей Колунов сообщил, что вопрос установления и серьезности мер ответственности прорабатывается комплексно.

«Мы подходим к вопросу комплексно, учитывая мнение органов опеки, учитывая мнение общественности. Пока точного ответа на этот вопрос нет, однако, уверяю, ответственность будет соразмерной», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что инициирование запрета на это явление приравнивается к тому, чтобы сделать движение экстремистским.

«Фактически запрет движения, который я инициировал вчера, и есть признание движения экстремистским со всеми вытекающими последствиями. Я получил обратную связь от многих коллег по Думе, у многих свое мнение, однако большинство солидарно со мной и с тем, что эту заразу пора запрещать. Будем думать над полноценным законопроектом», — поделился собеседник.

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#запрет
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#депутат
#госдума
#статьи
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Автоэксперт Сажин объяснил работу способных распознавать скрытые номера камер
04 октября 2024, 17:23

Фото: iStock/pixinoo

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что новый дорожные камеры, способные распознавать скрытые номера автомобилей, будут работать на основании искусственного интеллекта.
«Со снятыми номерами эта машина всё равно будет идентифицирована. Потому что камеры работают на искусственном интеллекте. Все они завязаны в одну систему, и если водитель где-то снял номер и поехал без него, потом повесил, то весь путь его будет прослежен», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

До этого сообщалось, что в эти выходные в Кемерове изменится организация дорожного движения, часть одной из улиц перекроют. Об этом предупредили водителей.

«Продолжатся работы по реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев в рамках комплексного развития территории заискитимской части города Кемерово. Движение транспорта будет организовано согласно схеме. Просьба к автомобилистам учитывать эту информацию при планировании маршрутов», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы мэрии города.

Ранее Владимир Сажин поддержал 20-кратное увеличение штрафа за отказ остановки по требованию сотрудников ГИБДД, поскольку нынешний штраф уже не останавливает правонарушителей.

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#движение
#автомобили
#камеры
#кемерово
#выходные
#водитель
#машина
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Умерла одна из создательниц мультфильмов о «Простоквашино» Марина Восканьянц
04 октября 2024, 16:27

Фото: iStock/Boris Ipatov

Художник-мультипликатор Марина Восканьянц умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», заслуженный работник культуры России Сергей Капков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что художник работала на мультипликационной студии с 1959 по 1991 год. Она специализировалась на прорисовке танцевальных сцен.

В числе её самых известных работ – «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Три толстяка» и «Щелкунчик».

Кроме того, Восканьянц преподавала во ВГИКе и получила множество наград за своё огромный вклад в анимацию.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончался российский актёр Роман Мадянов. Ему был 61 год.

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#союзмультфильм
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#художник
#мультипликация
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Жители Подмосковья теперь могут найти график включения отопления в приложении «Добродел»
Жители Подмосковья смогут найти график включения тепла в приложении «Добродел»
04 октября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

В приложении «Добродел» теперь можно узнать дату включения отопления по конкретному адресу. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Жители региона должны иметь возможность без посещений ведомств и лишних звонков получать госуслуги и необходимую информацию. Поэтому мы продолжаем дополнять «Добродел» новыми сервисами. Теперь пользователи приложения могут быстро узнать график запуска отопления в своём доме», – пояснила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Чтобы узнать дату запуска включения тепла по конкретному адресу, нужно авторизоваться в приложении «Добродел», затем перейти в раздел «Услуги» – «График отопления», ввести адрес и найти информацию.

Можно также подписаться на уведомления по адресу, чтобы заранее получать информацию о запуске и отключении подачи тепла в доме. Каждый пользователь может выбрать для оформления такой подписки до пяти адресов.

Ранее министр энергетики региона Сергей Воропанов объявил, что с 1 по 3 октября теплом будут обеспечены все в социально значимые объекты Подмосковья. Следующим этапом станет переход к подаче тепла в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.

До этого жильцы МКД могли узнать, в какие дни это коснётся их адресов, на онлайн-карте и с помощью Telegram-бота.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
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#тепло
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Россиянам напомнили, что нельзя дарить учителям на их профессиональный праздник
Роскачество: Учителям нельзя дарить что-либо дороже 3 тыс рублей
04 октября 2024, 15:57

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Специалисты Роскачества напомнили о том, что по закону РФ запрещено дарение педагогам подарков дороже 3 тыс. рублей.
«Если сумма будет выше, подарок могут расценить как взятку. Иногда ссылаются на законопроект, в котором якобы указывается, что дарить учителям нельзя ничего, кроме цветов и канцелярских товаров. Но в этом законопроекте речь идёт о чиновниках. Поэтому выбор у родителей гораздо шире, главное — чтобы не нарушались требования ГК РФ», — прокомментировали в беседе с RT в ведомстве.

До этого президент России Владимир Путин одобрил предложение учителя начальных классов гимназии №18 из Ленинска-Кузнецкого Елены Резник по обновлению школьных библиотек. На встрече по видеосвязи главы государства с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования педагог поделилась опытом работы читательского клуба при школьной библиотеке.

«Это творческие встречи с местными поэтами, вечера семейного чтения, когда собираются дети и взрослые. Активисты клуба вместе с городской библиотекой готовят мероприятия и выходят с ними в классы. Важно, чтобы наши дети были начитаны и владели культурой речи. Предлагаю обратить особое внимание на обновление школьных библиотек», — приводит «Сiбдепо» слова учителя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках и поздравил столичных педагогов с предстоящим Днём Учителя.

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Вячеслава Добрынина похоронили рядом с Юдашкиным и Клюевым
Композитора Добрынина похоронили рядом с Юдашкиным и Клюевым
04 октября 2024, 15:49

Фото: istockphoto/kzenon

Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилами модельера Валентина Юдашкина, актера Бориса Клюева и оперного певца Владислава Верестникова.
Церемония прощания с народным артистом России началась еще утром 4 октября. Проститься с кумиром пришли родственники, друзья, а также многочисленные фанаты.

Среди участников траурной церемонии были композитор Юрий Антонов, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, Александр Маршал, продюсер Игорь Матвиенко. Церемонию провел друг Добрынина Михаил Грушевский.

Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин скончался 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет, после третьего инсульта. Добрынина предали земле на 21-участке Троекуровского кладбища, который в народе называется аллеей звезд.

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«Дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным
«Дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным, здание реконструируют
04 октября 2024, 15:41

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

«Дом-книжку» на Новом Арбате в Москве признали аварийным. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества.
Речь идёт о здании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). После проведения проверки состояния постройки специалисты признали её ограниченно работоспособной. В связи с этим, здание непригодно для эксплуатации, а размещённые в нём структуры будут переведены в другие офисы.

Правительство Москвы приняло решение реконструировать «Дом-книжку» с привлечением частного инвестора. В ходе работ будет увеличена общая площадь комплекса для размещения на его территории современного социокультурного кластера с образовательными, спортивно-оздоровительными и культурно-развлекательными объектами.

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#строительство
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Глава Павлово-Посадского округ провёл инспекцию образовательных учреждений
04 октября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба г.о Павловский Посад

3 октября глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов вместе с профильными заместителями — Александром Кулаковым и Светланой Аргуновой, а также директорами школ и подрядчиками провёл инспекцию образовательных учреждений, капитальный ремонт которых был завершён в 2024 году.
В процессе проверки зданий и прилегающей территории были обнаружены недостатки в работе сотрудников подрядных организаций. Руководством было поручено устранить все замечания в соответствии с гарантийными обязательствами в течение школьных каникул.

«Мониторинг учреждений образования будет продолжаться до тех пор, пока к подрядчикам не останется вопросов!» — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Семенов.

Важно отметить, что мониторинг школ и детского сада проводится ответственными заместителями главы — Светланой Аргуновой и Александром Кулаковым каждую неделю.

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