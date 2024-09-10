Суд повторно удовлетворил иск об изъятии уральского завода в доход России

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Ленинский районный суд Екатеринбурга при повторном рассмотрении дела вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход России акций завода электрических соединителей «Исеть», ранее принадлежащих бизнесмену и бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. Об этом пишет «Интерфакс».
Отмечается, что сторона защиты заявила около десяти ходатайств. Большая часть из них, в том числе и просьба о переносе судебного заседания из-за отсутствия Гайсина по состоянию здоровья, были отклонены.
Напомним, что в июне этого года Верховный суд России вернул дело в первую инстанцию. Тогда сообщалось, что материалы о прочих изъятых активах Гайсина, находятся в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции Челябинска.
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Анастасия Чинкова