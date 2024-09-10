В Подмосковье за выходные выявили 20 нарушений лесного законодательства

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В прошедшие выходные, 6-8 сентября лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области вместе с сотрудниками полиции и МЧС проконтролировала соблюдение лесного законодательства в лесах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Комлесхоза.
Контроль проводили на лесных участках, максимально приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Усиление патрулирований связано с тем, что с 6 по 12 сентября во всех подмосковных лесах ввели ограничения на пребывания граждан в лесах из-за пожарной опасности.
Как напомнили в ведомстве, за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
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«За три дня проведено 362 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 20 нарушений лесного законодательства, по ним составлено девять протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
Как напомнили в ведомстве, за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
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Лора Луганская