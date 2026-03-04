На парковке у туркомплекса в Серпухове закончили подготовку к укладке асфальта
Парковку на 906 машин строят у туристического комплекса в Серпухове. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время на площадке закончили устройство земляного полотна и уложили песчаный и щебёночный слои основания. При установлении благоприятной погоды строители приступят к укладке асфальта.
«На объекте также сделали дождевую канализацию. Сейчас рабочие занимаются установкой уличного освещения, обустройством локальных очистных сооружений и пешеходной зоны», — отмечается в сообщении.Строительство парковки входит во второй этап реконструкции дороги «Калиново —Дракино». Работы планируется завершить во втором квартале текущего года.