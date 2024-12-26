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Минтранс Подмосковья рассказал об итогах работы пассажирского транспорта в 2024 году

Фото: istockphoto / m-gucci

Фото: istockphoto / m-gucci

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Специалисты Министерства транспорта Московской области ежегодно проводят ряд специальных мероприятий для обеспечения комфорта и безопасности передвижения жителей региона. В рамках этих мероприятий обновляется подвижной состав, вводятся новые маршруты, корректируются схемы движения и расписания существующих маршрутов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В текущем году на маршруты различных округов Московской области вышли более 1 тысячи новых автобусов разных классов, из них порядка 600 автобусов уже работают на маршрутах регионального перевозчика Мострансавто. Также специалисты запустили 22 новых маршрута, из них 12 до станций МЦД. Кроме того, а еще изменили схемы движения свыше 140 маршрутов», — сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта Алексей Гержик.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области



«Мострансавто» продолжает работу по синхронизации времени отправления автобусов с расписанием электричек. За последний год было скорректировано расписание более 60 автобусных маршрутов, которые следуют до железнодорожных станций. В общей сложности в этом году для удобства жителей региона было оптимизировано расписание более 560 маршрутов.

Помимо этого, в Московской области для военных пенсионеров был запущен сервис, позволяющий использовать банковскую карту платёжной системы «Мир» со скидкой на проездной «Стрелка». Чтобы воспользоваться этим предложением, нужно зарегистрировать льготный проездной на карте «Мир» на региональном портале государственных услуг.

Кроме того, компания «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта Московской области выпустила несколько лимитированных серий проездных «Стрелка», посвящённых Году семьи, а также летним и зимним месяцам в регионе.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В текущем году наблюдается значительный рост пассажиропотока на автобусах. Жители и гости региона совершили около 780 миллионов поездок, что на 4,4% превышает показатель предыдущего года.

Количество пассажиров увеличилось не только на автобусных маршрутах, но и на регулярных речных маршрутах в Коломне, Серпухове и Лыткарино. За один сезон ими воспользовались более 40 тысяч раз, что на 26 % больше по сравнению с прошлым годом.

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#мострансавто
#алексей гержик
#маршруты
#сервис
#итоги
В Подмосковье с начала года выдали около 70 тысяч градпланов
26 декабря 2024, 17:12

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Около 70 тысяч градостроительных планов земельного участка, необходимых для того или иного освоения территории, выдали в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В 2024 году для целей проектирования выдано около 70 тысяч градостроительных планов земельных участков, из которых 23 тысячи — под объекты нежилого назначения, которые в перспективе обеспечат региону новые рабочие места», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, что в этом году было выдано почти на 20 тысяч градпланов больше, чем в 2023.

Больше всего градостроительных планов было выдано в округе Истра — 5,1 тыс. Второе место по этому показателю занимает Раменский округ с почти 5 тысячами выданных градпланов. Третье место занял Одинцовский округ (3,9 тыс.), а четвёртое — Долгопрудный (3,5 тыс.).

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#мособлархитектура
#строительство
#московская область
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#подмосковье
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В Московской области за месяц было продано более 2 тысяч тонн рыбы
26 декабря 2024, 16:55

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В продуктовой корзине жителей Московской области всё чаще стала появляться свежая рыба — в ноябре спрос на неё увеличился на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. В розничных магазинах региона было продано более 2,4 тысячи тонн этой продукции, что составляет примерно 81,5 тонны в день, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ассортименте представлены разнообразные виды рыбы: скумбрия, сельдь, горбуша, минтай, форель, сёмга, треска, сибас, дорада и другие, в том числе местного производства.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что к концу года объём выращенной товарной рыбы в крупных рыбоводческих хозяйствах составит 3,5 тыс. тонн.

Кроме того, 20 предприятий региона производят продукцию из свежей, охлаждённой и мороженой рыбы — за 10 месяцев текущего года было выпущено более 16 тыс. тонн. Таким образом, Московская область занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе, обеспечивая более 39 % от общего объёма продукции, а также 0,6 % от общероссийского показателя.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области​
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#московская область
#рыбаки
#производство
#минсельхозпрод мо
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Госветслужба Подмосковья за год провела 2,3 млн исследований на заболевания животных
26 декабря 2024, 16:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Недопущение распространения инфекционных заболеваний среди животных является одним из ключевых аспектов ветеринарной деятельности. В Московской области активно проводятся мероприятия по поддержанию эпизоотического благополучия и профилактике болезней, общих для людей и животных, включая профилактические прививки и обработки, лабораторные исследования и регулярные учения по ликвидации очагов заболеваний, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Карантин — это основной метод предотвращения распространения заболеваний. Он включает изоляцию больных особей, установку ограждений и проведение дезинфекции. Во время карантина осуществляется строгий контроль заболеваемости, проводится забой или лечение больных животных и вакцинация здоровых.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в текущем году было проведено наибольшее количество исследований на следующие заболевания: бруцеллёз (более 682 тысяч), туберкулёз (около 290 тысяч), лейкоз крупного рогатого скота (211 тысяч), птичий грипп (56 тысяч), африканская чума свиней (25 тысяч) и сап (20 тысяч).

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

При обнаружении ухудшения здоровья животного или изменения в его поведении, следует немедленно обратиться к ветеринару. Записаться на приём можно по телефону горячей линии ветеринарной службы: 7 (495) 668-01-25.

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#карантин
#вакцинация
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#питомцы
#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#животные
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Путин поговорил с девочкой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой он исполнил
26 декабря 2024, 15:54

Фото: сайт kremlin.ru

Владимир Путин поговорил по телефону с 12-летней Таисией Леоновой из Подмосковья, новогоднюю мечту которой с «Ёлки желаний» президент обещал исполнить. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Школьница учится в седьмом классе, с шести лет занимается танцами. Она мечтала побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

5 декабря Путин во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе» присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Он снял с ёлки три шарика с желаниями, одно из которых принадлежало Таисии.
«Глава государства помог исполнить мечту девочки. Вместе с мамой и братом она побывала в здании ансамбля имени Моисеева, познакомилась с его художественным руководителем и ученицей знаменитого хореографа Еленой Александровной Щербаковой. Таисия осмотрела помещения театра, в том числе кабинет Игоря Моисеева, посетила мастер-класс от артистов балета и репетицию ансамбля», – говорится в сообщении.
Для семьи Леоновых в Москве запланировано ещё несколько праздничных мероприятий.

Во время телефонного разговора Путин поинтересовался, рассказали ли семье обо всей программе, в том числе про посещение катка, музеев.
«Будет очень интересно. У тебя какие еще пожелания есть? Может, что-нибудь ещё в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?», – спросил президент у Таисии.
Мама девочки Альбина Леонова рассказала, что часть программы остаётся для детей в секрете, чтобы устроить им сюрприз. Но главное волшебство уже произошло – Тая репетировала с коллективом, её мечта сбылась.

У девочки хроническая болезнь почек. В феврале 2022 года ей провели трансплантацию донорской почки в НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова. Донором стала мама.

Президент поздравил Таисию и её семью с наступающим Новым годом.



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#подмосковье
#московская область
#владимир путин
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#ёлка желаний
#благотворительность
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«Не отравятся»: что продавцы делают с просрочкой и какие хитрости стоят за датой изготовления, откровения кассира супермаркета
26 декабря 2024, 15:29

Фото: iStock/Minerva Studio

Супермаркет в центре города или рядом с домом — это неотъемлемая часть повседневной жизни, как в городах, так и в селах. Ежедневно люди приходят за покупками и даже не задумываются о том, как за собственные деньги приобретают некачественный, а порой вредный для здоровья товар. О хитростях продавцов из магазинов известных сетей расскажет «Радио 1».

Смена ценников


О своей работе продавцом-кассиром рассказала местная жительница в интервью «КП — Ростов-на-Дону». По ее словам, по вторникам сотрудники приходят на работу на час раньше — меняют ценники.
«Нам сообщают, что некоторые товары подешевеют, а другие подорожают. Цены устанавливает торговая сеть. Если не успеем заменить ценники, придется продавать по старым, что приведет к убыткам и недовольству покупателей», — объяснила она.


Что делают с просрочкой


Еще одно негласное правило торговых сетей – вся просрочка — на кухню.

«Например, если мясо просрочилось позавчера, его используют для приготовления котлет. Некоторые просроченные товары сотрудники могли забрать себе бесплатно в качестве бонуса к зарплате», — сообщила собеседница издания.

Что касается продуктов собственного производства, то с ними решается вопрос проще – этикетки с датой изготовления переклеиваются.

Клиенты «не отравятся»


Названа причина пустых прилавков в «Пятерочках» в российских регионах
Названа причина пустых прилавков в «Пятерочках» в российских регионах
«Эти тортики — нашего собственного производства. Мы переклеиваем дату и выставляем их снова на продажу: впереди еще целая неделя. Если и за эту неделю они не уходят, переклеиваем дату снова. «А если кто-то отравится?» — спросила я, «Не отравятся. Чем там можно отравиться? Они же вечные», — ответила директор магазина продавцу.

Продукты с истекающим сроком годности, оставшиеся всего на день-два, складываются в отдельную тележку.

«Мы фасуем их по два: например, две одинаковые бутылки кефира обматываем скотчем и прикрепляем бирку «два по цене одного». Так они быстрее расходятся», — объяснила продавец.
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#продукты
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#цены
#сотрудники
#статьи
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Подмосковные КПО передали на дальнейшую переработку 221 тыс. тонн вторсырья
26 декабря 2024, 15:24

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Более 221 тысячи тонн различных полезных материалов передали для дальнейшей переработки девять подмосковных комплексов по переработке отходов с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Больше всего материалов на переработку — свыше 71 тысячи тонн — было отправлено с КПО «Восток». Второе место по этому показателю занял КПО «Нева», откуда отправили более 34 тысяч тонн вторсырья, третье — КПО «Север»: свыше 32 тысяч тонн вторсырья, немного то него отстал комплекс «Дон» (боле 30 тысяч тонн), а замыкает топ-5 КПО «Юг» с показатели свыше 26 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
На дальнейшую переработку КПО отправляют металл, стекло, макулатуру, полиэтилен, плёнку, полиэтилентерафталат, полипропилен, шины, электронный лом и аккумуляторные батареи.

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#вторсырьё
#сбор вторсырья
#московская область
#подмосковье
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Эксперт рассказал, кого ВСУ чаще всего провоцируют на теракты и почему
Эксперт по антитеррору Гончаров: ВСУ вербуют подростков и пенсионеров
26 декабря 2024, 15:09

Фото: iStock/Diy1

В преддверии Новогодних праздников все больше информации о провокациях россиян со стороны ВСУ: мошенничество и подстрекательство.
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ перед новым годом хотят всячески «расшатать» российское общество и особое внимание сосредотачивают на подростках и пенсионерах.

«Они работают на определенную прослойку нашего общества: пенсионеры — самый незащищенный слой населения, для которых тысяча рублей или десять тысяч рублей — это огромные деньги; подростки, которые за сто рублей или пять тысяч могут поджечь что-то, потому что хотят купить кроссовки», — пояснил он.

По его словам, давление на эти два слоя российского общества продолжаются многие годы, а после начала СВО осуществляется в двойном объеме. Сергей Гончаров объяснил, что в России следует чаще показывать пенсионерам и школьникам суть обмана и чем это чревато.

«Если бы в школе объяснили, что мальчик, грубо говоря, враг нашего государства после поджога по поручению за деньги, я думаю, у него бы извилины, пошевелились», — заключил специалист.

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Первый полет китайского истребителя нового поколения попал на видео
26 декабря 2024, 14:59

Фото: istockphoto/vadimrysev

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен первый полет нового самолета, предположительно являющегося китайским истребителем шестого поколения. Запись была опубликована в Telegram-канале ImpNavigator.
На видео можно увидеть самолет неизвестной модели, который летит в сопровождении китайского истребителя пятого поколения J-20S. В публикации выдвинуто предположение, что данный самолет может быть прототипом или демонстратором нового поколения истребителя, разрабатываемого в Китае.


По предварительным данным, новый самолет выполнен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. Его размеры сопоставимы с габаритами серийного J-20S, что может указывать на его высокие летные характеристики. Также отмечается, что самолет оснащен двумя двигателями с плоскими соплами, что способствует снижению его заметности.

Первый концепт китайского истребителя нового поколения был представлен на международном авиасалоне Airshow China 2022. Модель, показанная тогда, также имела треугольное крыло, что подтверждает продолжающееся развитие данной схемы в рамках китайской авиационной программы.

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#самолет
#развитие
#истребитель
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Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне геополитических факторов
26 декабря 2024, 14:57

Фото: iStock/zhengzaishuru

Мировые цены на нефть демонстрируют рост, поскольку рынки активно оценивают влияние геополитических факторов на нефтяные котировки. Об этом пишет РИА Новости.
По состоянию на 14:02 по московскому времени, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,53% и составила 73,56 доллара за баррель, в то время как февральские фьючерсы WTI подорожали на 0,61%, достигнув 70,53 доллара.

Следует отметить, что в среду торги не проводились из-за празднования католического Рождества. В результате торгов во вторник нефть подорожала более чем на 1%, что также способствовало текущему росту цен. Аналитики подчеркивают, что поддерживающие факторы продолжают оказывать влияние на нефтяные котировки.

«Геополитическая премия в ценах на нефть, вероятно, сохранится», — отмечают эксперты Galaxy Futures в комментариях, приведенных газетой Wall Street Journal.

Китай может обрушить рынок нефти из-за перехода на электромобили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#торги
#рынок
#нефть
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