На ЦКАД запустили ещё одну многофункциональную зону

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На ЦКАД в Подольске начала работу ещё одна многофункциональная зона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«ЦКАД – важная дорога не только для всей Московской агломерации, но и для развития международных транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг». На днях там открыли участок в обход деревни Малые Вязёмы, а сегодня запустили еще одну МФЗ в Подольске», – говорится в сообщении.На территории установили современную автозаправочную станцию, здание с торговым залом и кафе. Потоки легковых и грузовых автомобилей разделили, создали инфраструктуру для автобусов и удобную зону для пешеходов. Весной ещё откроют детскую и спортивную площадки.
«Важно, чтобы на трассах не просто появлялись заправки с кофейным аппаратом, но и были продуманы все услуги, которые могут понадобиться в пути разным людям – как водителю фуры, который едет из другого региона тысячи километров, так и семье с детьми, едущей на дачу», – отметили в ведомстве.Там пообещали, что будут открывать такие многофункциональные зоны и в других местах.
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Лора Луганская