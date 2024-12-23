В шести округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Остановочные павильоны, расположенные на восьми региональных дорогах в шести округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ремонту остановочных павильонов были проведены, в частности, на Южной улице в каширском посёлке Большое Руново, на улице Окская в селе Пирочи городского округа Коломна, на улице Ленина в Озёрах, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Чкалова в Жуковском и на Болшевском шоссе в Королёве», — говорится в сообщении.Кроме того, остановки отремонтировали в двух населённых пунктах Раменского округа: Жуковском шоссе в селе Быково и на улице Леволинейная в рабочем посёлке Быково.
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