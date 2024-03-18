Минтранс Подмосковья: загруженность дорог в понедельник утром составляет 4 балла

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Дорожная обстановка в Московской области утром 18 марта: дороги на территории региона загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Киевском, Варшавском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Можайском и Щёлковском шоссе», — подчеркнули в министерстве.
Кроме этого, затруднено движение автомобилей также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
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