В Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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Предупреждение об опасной погоде получили жители столицы и Московской области, оно связано с гололедицей. Уровень опасности метеорологи определили как потенциальный — «жёлтый», информация об этом размещена на портале Гидрометцентра.
«Московская область, Москва — местами гололедица. Период предупреждения — до 11 часов утра вторника, 19 марта», — говорится в сообщении.Согласно принятым обозначениям, «жёлтый» уровень погодной опасности указывает на потенциальную угрозу. Следующий — «оранжевый» уровень предполагает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба жизни и имуществу населения. Самый высокий уровень опасности — «красный». Он указывает на вероятность крупных катастроф и разрушений.
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