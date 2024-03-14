На строительстве обхода посёлка Октябрьский завершают основные работы

Фото: Наталья Лымарь
Обход посёлка Октябрьский строят на участке трассы М-5 «Урал» в городском округе Люберцы, основные работы на объекте близятся к завершению, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
В частности, возведено восемь мостов и путепроводов, уложено уже 75 процентов асфальта. Строительство продолжается на участке у посёлка Мирный.
Обход посёлка Октябрьский будет восьмиполосным — по четыре полосы движения в каждом направлении. Эта дорога упростит передвижение для транзитного транспорта и разгрузит улицы в посёлках Мирный и Октябрьский и в деревне Островцы.
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«Это пересечение нашей автомобильной дороги М5 «Урал» с Южно-Лыткаринской автодорогой, в перспективе здесь будет транспортная развязка, соединяющая две эти магистрали», — сообщил замначальника отдела капитального строительства компании «Центравтомагистраль» Михаил Сафран.
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Лев Каштанов