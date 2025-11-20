Минтранс предложил регионам продвигать электросамокаты вместо запретов

20 ноября 2025, 18:51

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Минтранс рекомендовал субъектам РФ не запрещать средства индивидуальной мобильности, а наоборот — развивать их использование. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Алексея Шило, сообщает «Коммерсантъ».