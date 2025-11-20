Минтранс предложил регионам продвигать электросамокаты вместо запретов
Минтранс рекомендовал субъектам РФ не запрещать средства индивидуальной мобильности, а наоборот — развивать их использование. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Алексея Шило, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомство считает, что региональные власти должны создавать условия для безопасного и комфортного использования электросамокатов, а не ограничивать их. При этом в Европе и Китае самокаты уже запрещены из-за отсутствия подходящей инфраструктуры. По словам руководителя направления «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константина Крохмаля, в России таких регионов пока немного.
Эксперт отметил, что продвигать СИМ без должной инфраструктуры — «абсурд» и путь к хаосу в дорожном движении. Сначала, считает он, необходимо строить широкие, качественные дороги с разметкой, как в Москве, а уже затем развивать сервисы аренды и личного использования самокатов.
Читайте также: