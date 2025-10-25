Достижения.рф

Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде

Юрист Безмаленко: За езду на мощном электросамокате в нетрезвом виде могут лишить прав
Фото: iStock/chris-mueller

Управление электросамокатом в нетрезвом виде может привести к лишению водительских прав при определенных технических характеристиках устройства. Об этом рассказала агентству «Прайм» Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.



Специалист пояснила, что все электросамокаты делятся на две категории: маломощные (до 0,25 кВт, скоростью до 25 км/ч и массой до 35 кг) и мощные (свыше 0,25 кВт и скоростью до 50 км/ч).

За управление маломощным самокатом в нетрезвом виде предусмотрен только штраф до 1,5 тысяч рублей, поскольку права на него не требуются.

Минюст расширил реестр иностранных агентов
Минюст расширил реестр иностранных агентов
Однако ситуация может осложниться, если речь идёт о мощных моделях, технически близких к мопедам. Они приравниваются к транспортным средствам, требующим прав категории «М» — катаясь на них, следует соблюдать все нормы правил дорожного движения. За езду в состоянии алкогольного опьянения водитель может лишиться удостоверения.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года школьная программа в РФ пополнится новым курсом — «Духовно-нравственная культура России». Доцент кафедры методики преподавания истории МПГУ, кандидат педагогических наук Марина Несмелова в беседе с «Радио 1» рассказала, в чем цель нового предмета и что на нем будут изучать школьники.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 1 0 0 0