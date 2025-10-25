Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде

25 октября 2025, 04:25

Юрист Безмаленко: За езду на мощном электросамокате в нетрезвом виде могут лишить прав

Фото: iStock/chris-mueller

Управление электросамокатом в нетрезвом виде может привести к лишению водительских прав при определенных технических характеристиках устройства. Об этом рассказала агентству «Прайм» Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.





Специалист пояснила, что все электросамокаты делятся на две категории: маломощные (до 0,25 кВт, скоростью до 25 км/ч и массой до 35 кг) и мощные (свыше 0,25 кВт и скоростью до 50 км/ч).



За управление маломощным самокатом в нетрезвом виде предусмотрен только штраф до 1,5 тысяч рублей, поскольку права на него не требуются.



