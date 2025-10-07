Российский подросток насмерть разбился на подаренном бабушкой и дедушкой питбайке

07 октября 2025, 20:58

В Свердловской области 14-летний подросток насмерть разбился на питбайке

Фото: ГАИ Свердловской области (Telegram @gibdd_66)

В Свердловской области 14-летний мальчик погиб на питбайке, который ему подарили бабушка и дедушка. Об этом сообщает НТВ.