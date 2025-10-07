Российский подросток насмерть разбился на подаренном бабушкой и дедушкой питбайке
В Свердловской области 14-летний мальчик погиб на питбайке, который ему подарили бабушка и дедушка. Об этом сообщает НТВ.
Трагедия произошла в посёлке Ключевск. Подросток попал в ДТП с «Камазом», 50-летний водитель которого не уступил дорогу юноше на питбайке Kayo. Несмотря на то, что на школьнике был шлем, это не спасло его от смертельных травм. Мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи.
Выяснилось, что у погибшего подростка не было водительских прав и необходимых навыков управления. Питбайк, ставший орудием смерти, ему подарили бабушка с дедушкой. При этом, родители знали, что подросток нарушает ПДД, катаясь на мотоцикле без прав, но никак не ограждали его от этого.
По факту происшествия правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия.
