Достижения.рф

Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы

SHOT: Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы
Фото: iStock/wirot pathi

Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Огонь вспыхнул на девятом этаже дома на Днепропетровской улице. Причиной возгорания стал неисправный аккумулятор самоката, который начал искрить и загорелся. Прохожие немедленно сообщили о происшествии в экстренные службы.

Двое жильцов успели покинуть квартиру до прибытия пожарных и медиков. Их имущество пострадало от огня, а самокат был уничтожен. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0