Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы
SHOT: Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы
Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Огонь вспыхнул на девятом этаже дома на Днепропетровской улице. Причиной возгорания стал неисправный аккумулятор самоката, который начал искрить и загорелся. Прохожие немедленно сообщили о происшествии в экстренные службы.
Двое жильцов успели покинуть квартиру до прибытия пожарных и медиков. Их имущество пострадало от огня, а самокат был уничтожен. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал.
