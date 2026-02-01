Минтранс представил закон, который выведет беспилотники на обычные дороги
Общественник Зотов: внедрение беспилотников повысит транспортную доступность
Минтранс разработал законопроект о высокоавтоматизированном транспорте. Документ открывает возможность для выхода беспилотных автомобилей на обычные дороги. В проекте впервые детально определяют условия движения такого транспорта.
В министерстве ожидают, что закон начнёт действовать с 1 сентября 2027 года. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в эфире Общественной Службы Новостей оценил, как беспилотники могут повлиять на жизнь людей. По его мнению, эта технология повысит транспортную доступность.
«У нас огромное количество регионов есть, где техника имеется, автобусы в наличии, но из-за кадрового дефицита, порядка 30-40%, эти автобусы простаивают. Люди вместо того, чтобы добираться из точки в точку 15 минут, ждут на остановке 30 минут. Поэтому, конечно, запуск беспилотного транспорта в конкретных ситуациях будет подспорьем», — отметил Зотов.Он напомнил, что с 2018 года система беспилотных поездов уже успешно работает в аэропорту Шереметьево.