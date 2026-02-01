В Москве наградили лауреатов журналистской премии «Взгляд сквозь сердце»

01 февраля 2026, 15:29

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Журналистка Анна Книшенко победила во II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Книшенко работает военным корреспондентом RT. Она представила на конкурс репортаж «Военные медики на передовой» из курского приграничья.





Организатором премии выступил сайт NEWS.ru. Никита Цицаги работал корреспондентом этой редакции. Он погиб в июне 2024 года под Угледаром. Приём работ шёл с 20 октября по 10 декабря 2025 года.



Призовой фонд составил 300 тысяч рублей. Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова вручила награду в Москве.

«Такие репортажи, живые и настоящие, доказывают, что журналистика в России — жива. Отдельно хочется отметить, как была подчеркнута схожесть сегодняшних событий и событий Великой Отечественной», — отметила она.