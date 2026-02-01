В Москве наградили лауреатов журналистской премии «Взгляд сквозь сердце»
Журналистка Анна Книшенко победила во II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Книшенко работает военным корреспондентом RT. Она представила на конкурс репортаж «Военные медики на передовой» из курского приграничья.
Организатором премии выступил сайт NEWS.ru. Никита Цицаги работал корреспондентом этой редакции. Он погиб в июне 2024 года под Угледаром. Приём работ шёл с 20 октября по 10 декабря 2025 года.
Призовой фонд составил 300 тысяч рублей. Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова вручила награду в Москве.
«Такие репортажи, живые и настоящие, доказывают, что журналистика в России — жива. Отдельно хочется отметить, как была подчеркнута схожесть сегодняшних событий и событий Великой Отечественной», — отметила она.На конкурс поступили десятки работ. Они посвящены людям в тяжёлых ситуациях из-за различных потрясений и конфликтов. В премии участвовали журналисты из Москвы, Белгорода, Тюмени, Кузбасса, Орска, Санкт-Петербурга и других городов.
Работы оценивало жюри. В его состав вошли представитель МИД РФ Мария Захарова, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, член СПЧ Юлия Белехова, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитница Ева Меркачева, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и главред NEWS.ru Ольга Сабурова.