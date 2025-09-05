Минтранс работает над открытием российских аэропортов

05 сентября 2025, 11:07

Никитин: Минтранс ведет работу над открытием аэропортов на юге РФ

Фото: istockphoto/Sitikka

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил ТАСС, что после возобновления полётов в аэропорт Геленджика ведомство работает над открытием и других аэропортов на юге страны.