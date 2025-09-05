Достижения.рф

Никитин: Минтранс ведет работу над открытием аэропортов на юге РФ
Фото: istockphoto/Sitikka

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил ТАСС, что после возобновления полётов в аэропорт Геленджика ведомство работает над открытием и других аэропортов на юге страны.



Конкретных сроков он не назвал, но подчеркнул, что Геленджик не станет последним вновь запущенным авиаузлом; по поводу краснодарского аэропорта рассматриваются разные варианты, которые министр не стал уточнять.

Аэропорт курортного города открылся 10 июля, а первый рейс из Москвы после трёхлетнего перерыва отправился в Геленджик 18 июля. С начала спецоперации на Украине остаются закрытыми ряд аэропортов на юге и в центре России — в том числе Воронеж, Липецк, Симферополь и другие.

Денацификация и демилитаризация Украины началась 24 февраля 2022 года.

