В российском аэропорту пенсионер устроил дебош и напал на полицейского
В аэропорту Нальчика произошёл инцидент с участием сотрудника полиции и 69-летнего местного жителя. Подробности приводит ТАСС.
Сообщается, что мужчина находился в здании аэровокзала, где вёл себя неадекватно, нарушая общественный порядок громкими выкриками. При попытке полицейских пресечь противоправные действия гражданин отказался подчиниться законным требованиям. В ходе инцидента он нанёс два удара по лицу одному из стражей порядка.
После нападения мужчина был задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
