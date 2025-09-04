Достижения.рф

В российском аэропорту пенсионер устроил дебош и напал на полицейского

В Нальчике страж порядка стал мишенью для нападения дебошира в здании аэровокзала
Фото: Istock/Akintevs

В аэропорту Нальчика произошёл инцидент с участием сотрудника полиции и 69-летнего местного жителя. Подробности приводит ТАСС.



Сообщается, что мужчина находился в здании аэровокзала, где вёл себя неадекватно, нарушая общественный порядок громкими выкриками. При попытке полицейских пресечь противоправные действия гражданин отказался подчиниться законным требованиям. В ходе инцидента он нанёс два удара по лицу одному из стражей порядка.

После нападения мужчина был задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ольга Щелокова

