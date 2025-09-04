В российском аэропорту пенсионер устроил дебош и напал на полицейского

04 сентября 2025, 18:11

В Нальчике страж порядка стал мишенью для нападения дебошира в здании аэровокзала

Фото: Istock/Akintevs

В аэропорту Нальчика произошёл инцидент с участием сотрудника полиции и 69-летнего местного жителя. Подробности приводит ТАСС.