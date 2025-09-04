Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США
Два пассажирских самолета авиакомпании United Airlines столкнулись в США во время посадки пассажиров на рейс. Об этом пишет издание The New York Post.
Авиаинцидент произошел 1 сентября около 21:10 по местному времени в международном аэропорту Сан-Франциско. Самолет, следовавший в Денвер, покинул стоянку и столкнулся с хвостом другого лайнера, который направлялся в Бостон. Пассажиры ощутили мощный толчок, напоминающий землетрясение. Никто не пострадал, всех пассажиров доставили в пункты назначения на резервных рейсах.
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что происшествие случилось в зоне, где отсутствует связь с авиадиспетчерами. В настоящее время проводится расследование причин столкновения.
Читайте также: