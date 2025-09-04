Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту США

04 сентября 2025, 14:12

NYP: Два самолета авиакомпании United Airlines столкнулись в аэропорту США

Фото: iStock/rebius

Два пассажирских самолета авиакомпании United Airlines столкнулись в США во время посадки пассажиров на рейс. Об этом пишет издание The New York Post.