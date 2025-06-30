Минтранс: РФ готова возобновить полеты в Доминикану
Минтранс РФ захотел возобновить полеты в Доминикану уже зимой 2025 года, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на ведомство.
Так, в министерстве отметили готовность возобновления авиасообщения после достижения договоренностей. Помимо прочего, посол Доминиканы в Российской Федерации Алехандро Ариас Сарсуэла обратил внимание, что российских туристов ждут на курортах популярной карибской страны.
Напомним, авиасообщение между Россией и Доминиканой приостановили из-за санкций против российской авиации. При этом рейсы в Доминикану пользовались огромной популярностью у туристов из РФ. До пандемии пассажиропоток превышал 400 тысяч человек. До 2023 года прямые рейсы выполняли Azur Air и Nordwind по девяти маршрутам: в столицу страны — Санто-Доминго, а еще на популярные курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата.
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