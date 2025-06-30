Стало известно, чего больше всего боятся российские туристы
Большинство российских туристов боятся опоздать на рейс
В России 45% туристов боятся опоздать на самолет. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитики агрегатора туров Onlinetours.
«Каждый пятый турист переживает, что может потерять паспорт еще до вылета — например, в спешке на регистрации или по дороге в аэропорт. Еще 8% опасаются, что это произойдет уже на курорте, а языковой барьер и незнакомая обстановка усложнят восстановление документов», — приводит издание данные опроса.
При этом 22% российских туристов боятся забыть дома что-то важное, а каждый пятый россиянин переживает по поводу отеля. Еще 19% опрошенных боятся летать на самолетах.
Эксперты посоветовали готовиться к отпуску заранее, проверить дома все документы, приехать в аэропорт заранее и изучить особенности страны, где планируется отдых.
В свою очередь юрист Алла Георгиева рассказала в беседе с «Москвой 24», что жилье на курорте лучше снимать через популярные сервисы бронирования.
«Однако при личной встрече с арендодателем все равно необходимо попросить его показать паспорт и документ, подтверждающий, что он собственник жилья. Если же квартиру сдает кто-то по просьбе владельца, у него на руках должна быть дающая на это право доверенность», — отметила специалист.
Она также призвала составить опись передаваемого имущества и указать все недостатки в квартире, предварительно проверив исправность воды, электричества, техники и мебели.
Георгиева добавила, что с владельцем квартиры лучше не расплачиваться наличными. По ее словам, стоит сделать банковский перевод, чтобы остался чек.