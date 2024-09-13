Минтранс РФ предложил регистрировать все электросамокаты

Фото: iStock/Angelina Zinovieva
Минтранс России предложил ставить на учёт средства индивидуальной мобильности (СИМ). Разработанный ведомством законопроект представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что закон размещён на публичное обсуждение. В случае принятия этого предложения будет введена реестровая модель учёта СИМ с выдачей учётных знаков для их идентификации с целью автоматического выявления административных правонарушений.
Также предполагается, что к дорожному движению будут допускать только тем СИМ, которые числятся в реестре.
Кроме того, Минтранс предложил также ставить на учёт электровелосипеды и мопеды. Данные транспортные средства похожи на СИМ своими скоростными и габаритными характеристиками, поэтому в законопроекта они все значатся как «средства микромобильности».
Полномочиями по введению СИМ в реестр будет заниматься подведомственная организация Минтранса – ФБУ «Росавтотранс».
Читайте также:
В Подмосковье с начала сезона совершили 12 млн поездок на арендованных самокатах
Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу
Автоюрист Радько призвал привыкать к электросамокатам, а не запрещать их
Также предполагается, что к дорожному движению будут допускать только тем СИМ, которые числятся в реестре.
Кроме того, Минтранс предложил также ставить на учёт электровелосипеды и мопеды. Данные транспортные средства похожи на СИМ своими скоростными и габаритными характеристиками, поэтому в законопроекта они все значатся как «средства микромобильности».
Полномочиями по введению СИМ в реестр будет заниматься подведомственная организация Минтранса – ФБУ «Росавтотранс».
Читайте также:
В Подмосковье с начала сезона совершили 12 млн поездок на арендованных самокатах
Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу
Автоюрист Радько призвал привыкать к электросамокатам, а не запрещать их
Анастасия Чинкова