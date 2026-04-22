Минтранс РФ рассказал о правилах проезда авто по Крымскому мосту в 2026 году
Министерство транспорта РФ сообщило, что в 2026 году на Крымском мосту сохранят обязательный досмотр машин, багажа и людей. При этом владельцы электромобилей и гибридов не смогут пересечь переправу. Об этом пишет РИА Новости.
Для поездки на полуостров таким водителям предложили альтернативный путь по трассе Р-280 «Новороссия». Ведомство уточнило, что новое правило касается всех авто с электрической тягой и комбинированной установкой.
Минтранс разрешил провозить не более двух электросамокатов и других устройств с аккумулятором. Размер каждого элемента питания не должен превышать 515 х 225 х 225 миллиметров. В министерстве посоветовали заранее подготовить сумки и коробки к проверке. Водителям рекомендуют убрать мелкие вещи из салона, чтобы пройти контроль быстрее.
Читайте также: