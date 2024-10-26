Минтранс РФ: штраф за неоплату проезда по платным трассам увеличат почти в 7 раз

Фото: iStock/Evgeny Zhigalov
Штраф за неоплату проезда по платным трассам увеличат почти в 7 раз для легковых автомобилей и в 6 раз для грузовых. Об этом сообщает Министерство транспорта России на своем официальном сайте. Отмечается, что санкции вырастут с 1500 до 10 000 рублей и с 5000 до 30 000 рублей соответственно.
«Документом предусмотрено увеличение размера административного штрафа за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам с 1500 рублей до 10 000 рублей для легковых транспортных средств и с 5000 рублей до 30 000 рублей для грузовых», — указано в сообщении.Сообщается, что сейчас поправки в КоАП РФ разместили на публичное обсуждение. Они также предусматривают штраф в 50 000 рублей за неоплату проезда иностранными перевозчиками.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиян начнут лишать прав за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров сроком до 1,5 лет. Теперь за использование устройств, препятствующих считыванию номера либо видоизменяющих его, будут лишать прав на срок от года до полутора лет, а сам механизм будет конфисковываться.
Читайте также:
В России начнут лишать прав на 1,5 года за сокрытие госномеров
Когда менять зимнюю резину на новую в 2024: штрафы, особенности, как выбирать
Опасность растёт: подмосковных мотоциклистов призвали завершить сезон
Данил Пономарев