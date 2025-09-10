Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в аэропорту России
Пилотов самолёта иркутской авиакомпании при заходе на посадку в аэропорту Улан‑Удэ попытались ослепить прожектором белого цвета. Об этом в соцсетях сообщает Восточно‑Сибирское линейное управление МВД на транспорте.
О происшествии правоохранителям сообщил руководитель полётов воздушной гавани. Рейс благополучно завершил посадку, сейчас полиция проводит проверку.
Ранее в небе над Москвой экипаж другого российского самолёта также подвергся атаке. Пилотов пытались ослепить лазером, однако командир решил продолжить полёт до пункта назначения.
Кроме того, сообщалось, что крупный европейский аэропорт приостановил работу из-за НЛО.
