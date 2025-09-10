Пилотов самолета пытались ослепить лазером при посадке в аэропорту России

10 сентября 2025, 18:53

Пилотов самолета попытались ослепить лазером при посадке в Улан-Удэ

Фото: istockphoto/Rathke

Пилотов самолёта иркутской авиакомпании при заходе на посадку в аэропорту Улан‑Удэ попытались ослепить прожектором белого цвета. Об этом в соцсетях сообщает Восточно‑Сибирское линейное управление МВД на транспорте.