Минтранс утвердил новые требования перевозки багажа и животных в такси

02 августа 2026, 19:16

С 1 сентября в России изменятся правила перевозки багажа и животных в такси

Фото: Istock / IRYNA KAZLOVA

С 1 сентября в России вступят в силу обновлённые правила перевозки багажа, ручной клади и домашних животных в такси, автобусах и городском электротранспорте. Соответствующий приказ утвердил Минтранс России. Новые нормы будут действовать до 1 сентября 2032 года. Об этом сообщает издание «Ведомости».