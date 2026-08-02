Минтранс утвердил новые требования перевозки багажа и животных в такси
С 1 сентября в России вступят в силу обновлённые правила перевозки багажа, ручной клади и домашних животных в такси, автобусах и городском электротранспорте. Соответствующий приказ утвердил Минтранс России. Новые нормы будут действовать до 1 сентября 2032 года. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Согласно документу, таксопарки смогут самостоятельно устанавливать допустимые размеры и количество ручной клади, а также определять порядок её размещения в автомобиле. При этом багаж не должен мешать водителю управлять машиной, загрязнять или повреждать салон и другое имущество.
Если водитель согласен, вещи, которые не помещаются в багажник, можно будет разместить в салоне. Главное условие — они не должны создавать угрозу безопасности дорожного движения и препятствовать обзору или управлению автомобилем. Отдельно прописаны правила перевозки людей с ограниченными возможностями. Инвалидные коляски пассажиров должны перевозиться бесплатно.
Изменения коснулись и домашних животных. Теперь собак разрешается перевозить в такси только в наморднике, на поводке и с подстилкой. Для кошек, мелких животных и птиц обязательными станут специальные контейнеры с глухим водонепроницаемым дном, абсорбирующим покрытием и отверстиями для вентиляции. Клетки с птицами также необходимо накрывать тканью, не пропускающей свет.
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