Биолог рассказал, чем можно заболеть, если съесть немытую клубнику

02 августа 2026, 19:01

Биолог Наполов: на поверхности грязных ягод содержатся яйца паразитов

Фото: iStock/Sunlight7

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, чем можно заболеть, если съесть немытую клубнику.