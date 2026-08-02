Биолог рассказал, чем можно заболеть, если съесть немытую клубнику
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, чем можно заболеть, если съесть немытую клубнику.
По словам эксперта, ягоды часто содержат патогенные бактерии и яйца паразитов. Это может привести к заражению ротавирусом, дизентерией или гельминтами, поэтому важно их мыть.
В целях защиты ягоды следует тщательно промывать перед употреблением. Для этого лучше использовать проточную воду комнатной температуры или слегка теплую, чтобы она была комфортной для рук. Слишком горячая вода не рекомендуется, так как она может повредить ягоды, сделав их мягкими и склонными к быстрому гниению, предупредил Наполов.
Не рекомендуется использовать дополнительные средства, такие как мыло, сода, уксус или бытовая химия. Эти методы подходят только для фруктов с плотной кожурой, например, яблок или апельсинов, особенно если они обработаны специальными составами для длительного хранения, заключил биолог.
Читайте также: