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Минтранс: в Шереметьево нужно ускорить предполетные процедуры из-за очередей

13 июля 2024, 22:49
Фото: istockphoto/Chalabala

Фото: istockphoto/Chalabala

Аэропорту Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот» нужно проработать дополнительные меры для ускорения прохождения пассажирами предполетных формальностей. Так, по сообщению ТАСС, отреагировали в Минтрансе на большие очереди в аэропорту.
По данным издания, власти провели аэропорту выездное совещание в аэропорту по причине повышенного спроса на перевозки.

«Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано», — заявили в Минтрансе.


Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров. За использование скрытых номеров предлагают наказывать лишением прав на срок от одного года до полутора лет. Само устройство также будет конфисковано. В настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев, отметил адвокат.

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#самолет
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#авиакомпании
#рф
Свадьба сына богатейшего человека в Азии обошлась в 600 миллионов долларов
13 июля 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Xantana

В Индии проходит свадьба сына самого богатого человека в Азии, каковым является индийский миллиардер Мукеш Амбани. Торжества стартовали ещё в марте месяце и продолжаются до сих пор, а сама торжественная церемония бракосочетания состоится в это воскресенье, 14 июля.
Сыну старшего Амбани Ананту 29 лет, сообщает The Associated Press. Его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Среди гостей празднества в Мумбаи были замечены медиаперсоны Ким и Хлои Кадашьян, индийская актриса Приянка Чопра и ее муж американский певец Ник Джонас, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и экс-президент Индии Рам Натх Ковинд.

На свадебные торжества своего сына Мукеш Амбани истратил порядка 600 миллионов долларов. Местные журналисты отмечают, что такая роскошь необычна даже для Индии. Они считают, что семейство Амбани хотят презентовать себя как своеобразных «индийских Виндзоров», сравнявшись по статусу с британской королевской династией.

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Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с октября
13 июля 2024, 15:04

Фото: Сайт Кремля

Закон о повышении военных пенсий с октября текущего года подписал глава государства Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на сайте опубликования правовых актов. Уточняется, что индексация составит 5,1%.
Ранее размер пенсии военным пенсионерам был 89,32% от размера денежного довольствия. Теперь же он составит 89,83%. Как пояснили в комитете Совфеда по социальной политике, выплаты в среднем увеличатся на 500 рублей.

Закон будут реализовывать за счет бюджетных средств. До этого сообщалось, как россияне могут увеличить свою пенсию. Нюансы пенсионного законодательства раскрыла эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. Подробности в материале «Радио 1».

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#новости
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Госдума предложила пожизненный срок за мятеж со смертельным исходом
13 июля 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Пожизненный срок предложили назначать за мятеж со смертельным исходом. В электронную базу парламента внесен соответствующий законопроект. В частности, 279 статья УК РФ будет изложена в новой редакции с дифференциацией уголовной ответственности.
Для инициаторов и руководителей преступления инициатива предполагает наказание в 15-20 лет тюремного срока и ограничение свободы до двух лет, а при тяжких последствиях — высшую меру наказания, то есть пожизненное, либо срок до 20 лет со штрафом до миллиона рублей. Кроме того, за участие в мятеже предусмотрен срок в 12-20 лет лишения свободы.

Фигурант может получить освобождение от наказания, если он помогал предотвратить нанесение ущерба интересам страны.

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#россия
#госдума
#закон
#законопроект
#новости
#уголовное дело
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По-азиатски вкусно: рецепт шашлычного маринада для тех, кто попробовал всё
13 июля 2024, 12:38

Фото: Радио 1

Лето — безусловно можно назвать сезоном шашлыка. Однако пресытиться этим блюдом можно очень быстро, в то время как шашлычный сезон в России длится по меньшей мере пять месяцев. В этом случае на помощь к искушённым гурманам приходят маринады.
Как приготовить сочный азиатский маринад с морковью расскажет редакция «Радио 1».

Ингредиенты


  • свинина — 1,2 килограмма;
  • морковь — 1 килограмм;
  • соус соевый — 3 столовые ложки;
  • масло растительное — 3 столовые ложки;
  • приправа карри — по вкусу;
  • перец чёрный — по вкусу.

Пошаговый рецепт


  1. Морковку необходимо натереть на тёрке, причём две трети – на крупной терке, одну треть – на мелкой.
  2. Мясо нарезается кусками, как для обычного шашлыка.
  3. Морковку и мясо необходимо тщательно перемешать до того состояния, пока морковка не начнёт выделять сок.
  4. После этого в блюдо добавляем соевый соус и растительное масло, так же тщательно перемешиваем. По вкусу можно добавить карри и чёрный перец.
  5. Перемешанный с морковью и специями шашлык плотно прижимаем тарелкой и отправляем на ночь в холодильник.
  6. Замаринованное блюдо можно приготовить как на мангале, так и на решётке.

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#шашлыки
#рецепты
#еда
#блюда
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В Кабмине РФ предложили дифференциацию ответственности по УК за мятеж
13 июля 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Дифференциацию уголовной ответственности за мятеж для его участников, которая будет зависеть от последствий и вовлеченности, предложили в правительстве России. Законопроект внесли в электронную базу ГД.
«В связи с изложенным законопроектом предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж», — сказано в документе.

Таким образом организаторов мятежа предлагается наказывать как минимум на 15 лет заключения, а при погибших или иных тяжких последствиях — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мятежника могут освободить от уголовной ответственности, если он «способствовал предотвращению нанесения ущерба интересам РФ».

Ранее сообщалось о попытке мятежа в стране, которая является союзником России. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#закон
#законопроект
#госдума
#правительство
#новости
#уголовное дело
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Стала известна сумма среднедушевого месячного дохода самых обеспеченных россиян
Средний доход самых обеспеченных россиян составляет 227 тысяч рублей в месяц
13 июля 2024, 12:08

Фото: istockphoto/Diy13

Среди 10% самых обеспеченных граждан России среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей. Это следует из результатов исследования НИУ ВШЭ, посвящённого изучению доходов самой обеспеченной части населения страны.
В опросе приняли участие 1012 респондентов, а проводился он в период с июня по сентябрь 2023 года, передаёт РБК. На основании изученных данных можно сделать вывод, что самый распространённый доход среди наиболее обеспеченной части населения составляет около 300 - 400 тысяч рублей в месяц. Такую цифру назвали 20% опрошенных.

Чуть уступают этой группе обеспеченных россиян те, кто зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Их насчитывается 18%. Около 9% граждан России из категории обеспеченных имеют доходы выше 900 тысяч рублей.

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#доходы
#опрос
#население
#россияне
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Универсальная летняя закуска: простой и быстрый рецепт малосольных помидоров
13 июля 2024, 10:20

Фото: Радио 1

Во время летних дачных застолий многие привыкли видеть на столе малосольные огурцы. Но есть и еще один вариант — малосольные помидоры, которые быстро и легко готовятся, но никого не оставят равнодушными.
Простым рецептом, который порадует ваших близких, делится редакция «Радио 1».

Ингредиенты


  • помидор — 3 штуки;
  • масло растительное — 3 столовые ложки;
  • петрушка — 10 грамм;
  • уксус столовый 9% — 2 чайные ложки;
  • укроп — 10 грамм;
  • сахарный песок — 1 чайная ложка;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • перец чёрный молотый — по вкусу.

Рецепт

  1. Помидоры нарезать дольками.
  2. Мелко порубить петрушку и укроп.
  3. Раздавить чеснок.
  4. Поместить ингредиенты в глубокую посуду, добавить масло, уксус, сахар и перец.
  5. Накрыть емкость пленкой и убрать в холодильник на два часа.
Блюдо готово, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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#рецепты
#еда
#питание
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В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые
13 июля 2024, 08:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

В уголовном деле о коррупции, в которой обвиняется бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, могут появиться новые обвиняемые. Об этом сказано в постановлении Басманного районного суда города Москвы о продлении срока ареста экс-замминистра.
В документе, с которым ознакомился ТАСС, указано, что уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) возбуждено в отношении бывшего замминистра, а также бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. Срок их содержания под стражей продлён до 23 сентября 2024 года. Все счета и активы фигурантов уголовного дела арестованы в рамках обеспечительных мер.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой ему статье чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

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В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто
Адвокат Данилов: в РФ желают ужесточить ответственность за скрытые номера авто
13 июля 2024, 05:02

Фото: iStock/Jacek Szczutowski

В Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров, сообщил адвокат Данилов, передает агентство «Прайм».
За использование подобных устройства предлагают наказывать лишением прав на срок от одного года до полутора лет. Само устройство также будет конфисковано. В настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев, отметил адвокат.

Однако четкого определения того, что считать таким устройством, не существует. В судебной практике под этим термином подразумеваются шторки, механизмы, приборы и листы бумаги. В то же время под критерии попадают опавшие листья, снег и грязь. Однако Данилов отметил, что при осмотре транспортного средства должно быть понятно, что дело не в погодных условиях, подчеркнул Данилов.

Ранее эксперт Григорий Колпаков заявил, что в некоторых случаях эвакуацию транспортного средства можно избежать или оспорить. По его словам, если сотрудники полиции не составили протокол о задержании транспортного средства до начала эвакуации, то эвакуация считается незаконной.

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#водительские права
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#госдума
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