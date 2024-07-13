Минтранс: в Шереметьево нужно ускорить предполетные процедуры из-за очередей

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Аэропорту Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот» нужно проработать дополнительные меры для ускорения прохождения пассажирами предполетных формальностей. Так, по сообщению ТАСС, отреагировали в Минтрансе на большие очереди в аэропорту.
По данным издания, власти провели аэропорту выездное совещание в аэропорту по причине повышенного спроса на перевозки.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров. За использование скрытых номеров предлагают наказывать лишением прав на срок от одного года до полутора лет. Само устройство также будет конфисковано. В настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев, отметил адвокат.
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«Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано», — заявили в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров. За использование скрытых номеров предлагают наказывать лишением прав на срок от одного года до полутора лет. Само устройство также будет конфисковано. В настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев, отметил адвокат.
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Данил Пономарев