СК РФ изымает техдокументацию с завода, где обслуживали упавший самолет SSJ-100

Фото: istockphoto/:Sergey Tinyakov
На территории завода, где проходил техобслуживание упавший самолет SSJ-100, начались следственные действия. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, с предприятия также изымают техническую документацию.
Крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. Авиалайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт «Внуково». По словам очевидцев, борт сначала накренился, а затем резко пошел на снижение, после чего врезался в землю. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.
Петренко также отметила, что уголовное дело передали для расследования в центральный аппарат СК РФ, а изъятые обломки фюзеляжа и другие вещественные доказательства отправили на экспертизу.
Расшифровка чёрных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ 100 начнётся 15 июля
Найдены тела членов экипажа упавшего в Коломне самолета Sukhoi Superjet 100
Крушение лайнера Superjet: какие версии катастрофы известны и виновны ли птицы
Петренко также отметила, что уголовное дело передали для расследования в центральный аппарат СК РФ, а изъятые обломки фюзеляжа и другие вещественные доказательства отправили на экспертизу.
«Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия», – резюмировала Петренко.Читайте также:
Расшифровка чёрных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ 100 начнётся 15 июля
Найдены тела членов экипажа упавшего в Коломне самолета Sukhoi Superjet 100
Крушение лайнера Superjet: какие версии катастрофы известны и виновны ли птицы
Данил Пономарев