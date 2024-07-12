У аэропортов Домодедово и Шереметьево выявили около 260 нелегальных такси

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Почти 260 нелегальных перевозчиков такси выявили рядом с аэропортами Шереметьево и Домодедово за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На территории аэропорта Домодедово с января по июнь 2024 года выявили 159 нарушителей в сфере таксомоторных перевозок, в их отношении составили 795 административных материалов. А в аэропорту Шереметьево было выявлено 98 нелегальных перевозчиков такси, составлено 490 административных протоколов», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что нелегальные такси небезопасны, а их пассажиры не могут претендовать на страховые выплаты в случае аварии. В легальных такси предусмотрены регулярные техосмотры автомобиля и медосмотры водителя. Кроме того, для того, чтобы стать таксистом, претендент должен иметь стаж вождения не менее трёх лет.
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