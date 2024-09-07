Секретарь Мособлизбиркома рассказал о голосовании избирателей с инвалидностью

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс выступил в Центре общественного наблюдения региона и рассказал о том, как организованы выборы для людей с ограниченными возможностями в Единый день голосования (ЕДГ).
В Московской области 89% избирательных участков находятся на первых этажах, 11% — на вторых этажах, уточнил Фурс. Они обеспечены пандусами и иными приспособлениями для слепых, глухих, слепоглухих и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, все избирательные участки обеспечены лупами и при необходимости дополнительным освещением. По запросу также можно получить услуги сурдопереводчиков, добавил Фурс.
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«Волонтеры оказывают помощь избирателям с инвалидностью по пути следования к избирательному участку и по дороге домой. Также встречают и сопровождают внутри избирательного участка, на лестнице и пандусах, оказывают помощь в преодолении порожков, открытии дверей при входе», — пояснил секретарь Мособлизбиркома.
Кроме того, все избирательные участки обеспечены лупами и при необходимости дополнительным освещением. По запросу также можно получить услуги сурдопереводчиков, добавил Фурс.
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Алина Юрчак