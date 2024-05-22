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Минтрансом согласованы новые правила федерального уровня о применении дорожных камер в РФ

«Ъ»: Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер в РФ
22 мая 2024, 10:48
РИА Новости/Наталья Селиверстова

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Минтрансом согласованы новые правила федерального уровня о применении дорожных камер в России. Об этом пишет «Коммерсант». Так, с учетом изменений, все камеры не обязательно должны соответствовать ГОСТу. Кроме того, пришлось отказаться от дорожных динамических табло. Данные положения раскритиковали больше всего.
В обновленном документе есть норма, обязывающая маркировать транспортные средства, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД), так, чтобы участники движения заранее распознавали их на дороге.

По словам сопредседателя рабочей группы Евгения Литвина, документ согласуют с правительственной подкомиссией, а далее отправят на подпись премьеру.



Также Литвин добавил, что обновленные правила — это результат долгого обсуждения и поиска компромиссов. Вместе с тем, часть вопросов до конца не урегулирована полностью. В частности, где будут размещены комплексы фиксации нарушений водителями и по какому принципу выберут такие места.

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В Подмосковье стали известны призеры конкурса «Сердце отдаю детям»
22 мая 2024, 11:05

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье объявлены лауреаты регионального конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Награждение победителей и призеров конкурса пошло в Правительстве региона в Красногорске.

«В этом году конкурс прошел в 20 раз, и ежегодно интерес к участию растет. В 2024 году участниками стали 399 педагогов из 48 муниципалитетов, это на 32% больше, чем годом ранее. Чтобы поддержать работников сферы дополнительного образования, мы ввели выплату – победитель каждой номинации конкурса получит 100 тыс рублей», – подчеркнул министр образования Московской области Артем Охрименко.

По итогам конкурса абсолютным победителем стал Борис Елунин из «Центра детского творчества» в Зарайске. Кроме этого, победители каждой из номинаций будут представлять регион на федеральном этапе конкурса.

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Во Фрязино спасатели ликвидировали лесной пожар
22 мая 2024, 10:20

В Гребневском участковом лесничестве произошло возгорание на площади 0.2 га. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
О лесном пожаре в службу 112 сообщили жители округа.

«На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 0.3 га. пожарным потребовалось 1 час и 15 минут, чтобы ликвидировать пожар. Причиной возгорания в лесном массиве стали действия человека. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

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#поджог
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В «Первом квартале» ведется строительство паркинга на 499 парковочных мест
22 мая 2024, 09:49

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В «Первом квартале» ведется строительство многофункционального паркинга на 499 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Первый квартал» расположен в Ленинском городском округе.

«Строители завершили создание плиты фундамента и начали вязать вертикальные конструкции, выполнили теплоизоляцию и устройство мембраны, провели гидроизоляцию. Продолжаются работы по возведению монолитного многоуровневого каркаса. На первом этаже здания будут располагаться супермаркет, автомойка и арендные помещения», — отметили в министерстве.

На данный момент в жилом комплексе продолжается строительство пятого и шестого домов, а также полностью достроили детский сад для 280 детей.

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#строительство
#жк
#строители
#ленинский городской округ
#парковки
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Фридман требует от Люксембурга компенсацию за замороженные активы
Михаил Фридман потребовал от Люксембурга $ 15,8 млрд из-за заморозки активов
22 мая 2024, 09:29

Фото: РИА Новости

Российский миллиардер Михаил Фридман потребовал от правительства Люксембурга компенсации за «экспроприированные» страной активы. Об этом пишет газета «Ведомости».
Он пригрозил властям международным арбитражем, если ему не выплатят компенсацию в $ 15,8 млрд. В эту сумму он оценил общую стоимость замороженных в рамках исполнения санкций ЕС активов.

Он отметил, что блокировкой его активов Люксембург нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 года.

Ранее российский миллиардер Михаил Фридман выиграл суд у своей бывшей домработницы. Суд признал, что домработница стала «жертвой процесса», и посчитал, что Фридману пришлось бы совершить уголовное преступление, чтобы выплатить ей деньги. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио
#договор
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ЖК «Легенда Коренево» строится в Люберцах
22 мая 2024, 09:27

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье начали строить ЖК «Легенда Коренево». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый жилой комплекс строится в городском округе Люберцы.

«На объекте завершено устройство ограждения территории застройки, ведутся монтажные работы по устройству временных дорог и площадок. Завершается разработка котлована. Строители ведут работы по заливке фундамента и устройству стен подземной части зданий. Рабочие уже приступили к монтажу башенных кранов», — подчеркнули в пресс-службе.

Также на объекте работает система видеонаблюдения, через которую жители могут наблюдать за ходом строительства в режиме реального времени.

В проекте ЖК предусмотрены школа на 500 учеников, детский сад для 120 детей и торгово-развлекательный центр.

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В России могут сократить количество рейсов на Дальний Восток
Россия может отменить льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке
22 мая 2024, 08:37

Фото: iStock/Sitikka

Росавиация намерена отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Регулятор установил для региона коэффициент в 0,01 от ставки в марте 2020 года в рамках поддержки в пандемию. В 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68%, до 30,7 млрд руб», — напомнили в издании.

8 мая Росавиация направила письмо в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД). Регулятор сообщает, что намерен вернуть ставки к прежним размерам.

Это обстоятельство может отразиться на стоимости авиабилетом, что сократит количество убыточных рейсов на Дальний Восток, подчеркнули в «Ъ».

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#росавиация
#самолёты
#авиакомпании
#дальний восток
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«Зеленоградский Чикатило» выходит на свободу
SHOT: Юрий Гриценко, убивший 5 женщин, может оказаться на воле 14 июня
22 мая 2024, 08:22

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков.

Первое убийство бывший милиционер, который был уволен за пьянку, совершил в 1993 году: забил до смерти проститутку сковородкой. Его осудили на 9 лет. Вышел по УДО в конце 2000 года. Затем началась серия нападений. Он выжидал жертв в Зеленоградском лесопарке, а после наносил им удары молотком. Задержать его получилось 19 ноября 2001 года водителю автобуса.

В тюрьме он хотел работать на металлопроизводстве, но допущен был только до мастерской по дереву. Последние 9 месяцев его наблюдает специальная психиатрическая комиссия.

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#маньяк
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Польша подозревает спецслужбы РФ в причастности к крупному пожару в ТЦ
Туск: Проверяется версия о «причастности» спецслужб РФ к пожару в ТЦ в Варшаве
22 мая 2024, 07:58

Фото: iStock/Distortion Media

Варшава подозревает российские спецслужбы в причастности к пожару в польском ТЦ, с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе пресс-конференции.
«Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром», — прокомментировал ситуацию Туск.

При этом ни одного доказательства, по причине которой Варшава имеет подобные подозрения, польский премьер не привёл.

Страшный пожар разгорелся в польской столице Варшаве на улице Марывильской 12 мая. Торговый центр, в котором разгорелось пламя, сгорел до тла. Власти не исключают, что возгорание могло произойти в результате поджога.

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#польша
#пожар
#торговый центр
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На Украине прошли акции неповиновения военкомам
В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения военкомам
22 мая 2024, 05:49

Фото: istock / Silent_GOS

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам военкоматов. Об этом сообщает ТАСС.
«[В Николаевской области] стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих [военкоматов] в свое село», — отметил Барбашов.
Как утверждает парламентарий, исходя из ситуации в регионе, можно сделать вывод, что военкомы забрали все мужчин, в связи с чем некому стало работать, что серьезно отразилось на сельском хозяйстве.

Барбашов отметил, что сегодня во многих украинских городах на улицах можно встретить только женщин, инвалидов и работников военкоматов, которые регулярно проводят облавы на местных жителей.

Ранее стало известно, что украинцы вносят ложные данные для военкоматов в приложение минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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