Минтрансом согласованы новые правила федерального уровня о применении дорожных камер в РФ

РИА Новости/Наталья Селиверстова
Минтрансом согласованы новые правила федерального уровня о применении дорожных камер в России. Об этом пишет «Коммерсант». Так, с учетом изменений, все камеры не обязательно должны соответствовать ГОСТу. Кроме того, пришлось отказаться от дорожных динамических табло. Данные положения раскритиковали больше всего.
В обновленном документе есть норма, обязывающая маркировать транспортные средства, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД), так, чтобы участники движения заранее распознавали их на дороге.
По словам сопредседателя рабочей группы Евгения Литвина, документ согласуют с правительственной подкомиссией, а далее отправят на подпись премьеру.
Также Литвин добавил, что обновленные правила — это результат долгого обсуждения и поиска компромиссов. Вместе с тем, часть вопросов до конца не урегулирована полностью. В частности, где будут размещены комплексы фиксации нарушений водителями и по какому принципу выберут такие места.
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По словам сопредседателя рабочей группы Евгения Литвина, документ согласуют с правительственной подкомиссией, а далее отправят на подпись премьеру.
Также Литвин добавил, что обновленные правила — это результат долгого обсуждения и поиска компромиссов. Вместе с тем, часть вопросов до конца не урегулирована полностью. В частности, где будут размещены комплексы фиксации нарушений водителями и по какому принципу выберут такие места.
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Никита Кротов