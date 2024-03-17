Депутат Ефимов считает, что камеры на участках перестали воспринимать как инородное тело

Фото: Радио 1
На избирательных участках в Подмосковье перестали обращать внимание на установленные там камеры видеонаблюдения. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал журналистам председатель комитета Мособлдумы по экономической политике Тарас Ефимов.
«Сейчас на участках не обращают внимания на камеры видеонаблюдения. Как было раньше? Заходишь в помещение и сразу ищешь глазами камеру, думаешь, где и как встать, чтобы она тебя видела. По-моему, мы прошли тот этап, когда камеры нам казались каким-то таким инородным телом на избирательном участке. Думаю, что с учётом развития соцсетей для нас они становятся частью жизни, и мы готовы это открыто обсуждать», – сказал подмосковный парламентарий.По словам Ефимова, за период выборов он посетил около 30 избирательных участков и везде заметил две особенности.
«В первую очередь я отметил такой позитивный момент, как работа комиссий. И члены избирательных комиссий, и наблюдатели работают в спокойной обстановке настроены очень позитивно. Это первое. И второе – мы видим уже сейчас достаточно хорошую явку на вечер воскресенья», – сказал депутат.Он добавил, что на прошедших в сентябре прошлого года выборах губернатора Московской области голосовал дистанционно, однако для выборов президента выбрал традиционный способ голосования и пришёл на участок в балашихинском микрорайоне Железнодорожный.
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Лора Луганская