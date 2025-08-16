Минтруд хочет снизить долю мигрантов на рабочих местах в России в 2026 году
Министерство труда и социальной защиты России предложило сократить квоты на привлечение иностранной рабочей силы к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно проекту, в некоторых отраслях может быть полностью запрещена работа для иностранных граждан. В частности, предлагается ограничить долю мигрантов в строительстве до 50% – тогда как в 2025 году этот показатель составлял до 80%.
Кроме того, Минтруд предлагает ввести полный запрет на трудоустройство иностранцев в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией в специализированных магазинах.
Ведомство отмечает, что данные меры направлены на приоритетное обеспечение занятости граждан России и снижение зависимости от иностранной рабочей силы в ключевых секторах экономики.
