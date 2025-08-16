Мигранты устроили драку со стрельбой во дворе московской школы
Мигранты устроили драку с применением огнестрельного оружия во дворе школы №1367 на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Конфликт произошёл минувшей ночью. Очевидцы вызвали полицию и Росгвардию, однако прибывшие правоохранители столкнулись с агрессией со стороны мигрантов, которые напали и на них.
Жители Рязанского района выразили обеспокоенность произошедшим инцидентом и направили заявление в управу. Они убеждены, что подобные инциденты будут продолжаться. Усугубляет проблему изолированность жилого комплекса «Кварталы 21/19», где и находится вышеупомянутая школа. Дома располагаются рядом с промзоной и железной дорогой. Мигрантов в районе много из-за множества хостелов и близлежащих строек.
Школа, рядом с которой произошла стрельба, откроется в этом году. Жители обеспокоены, что мигранты могут представлять опасность для детей.
