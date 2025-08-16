Тест по русском языку в 10 раз сократил число поступающих в школы детей-мигрантов
Число детей-мигрантов, поступающих в школы Центральной России в этом году, сократится почти в десять раз. Основная причина – массовое несдача теста по русскому языку, который обязателен для приёма в первый класс.
Как сообщает Telegram-канал Mash, перед началом учебного года всех будущих первоклассников проверяют на умение вести диалог, знание лексики и грамматики. Для второклассников и старше дополнительно оценивают грамотность. Тестирование стартовало в апреле текущего года.
Так, в Калужской области в прошлом учебном году в школы приняли 250 детей-мигрантов, а летом 2025-го число желающих снизилось до 91. Из них успешно сдали тест только 36, что почти в десять раз меньше показателей прошлого года.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах. В Воронежской области этим летом тест прошли всего 16 детей, из которых лишь половина справилась с проверкой, в то время как в прошлом году в школы было принято около 200 мигрантов.
В Туле из 62 протестированных малышей допуск получили только 30.
При этом власти заверяют, что не оставят без поддержки детей, не справившихся с экзаменом: им предоставят дополнительный срок до 1 сентября, а при необходимости направят на курсы русского языка, чтобы они могли начать обучение даже после официального старта учебного года.
