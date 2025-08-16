Тест по русском языку в 10 раз сократил число поступающих в школы детей-мигрантов

16 августа 2025, 13:38

В России в 10 раз сократилось число поступающих в школы детей-мигрантов

Фото: iStock/Ritthichai

Число детей-мигрантов, поступающих в школы Центральной России в этом году, сократится почти в десять раз. Основная причина – массовое несдача теста по русскому языку, который обязателен для приёма в первый класс.