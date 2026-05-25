Минтруд напомнил о правилах увольнения подростков в России

25 мая 2026, 11:00

Минтруд: работодатель может уволить подростка лишь с согласия инспекции труда

Фото: iStock/catalis

Минтруд разъяснил, что работодатель может уволить несовершеннолетнего по своей инициативе только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исключение касается ликвидации организации и прекращения деятельности ИП. Об этом пишет РИА Новости.