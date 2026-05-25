Минтруд напомнил о правилах увольнения подростков в России
Минтруд разъяснил, что работодатель может уволить несовершеннолетнего по своей инициативе только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исключение касается ликвидации организации и прекращения деятельности ИП. Об этом пишет РИА Новости.
Ведомство напомнило, что перед началом подработки подросток должен оформить трудовой договор. До 14 лет подростки могут работать только в творческой сфере, включая театр, кино и цирк, или участвовать в спортивных мероприятиях. С 14 лет им разрешают и другие виды легкого труда.
Для оформления трудового договора нужно согласие одного из родителей или попечителя. Для детей-сирот и детей без попечения родителей такое согласие дают орган опеки или иной законный представитель. С 15 лет подросток может сам заключить трудовой договор, но только для легкой работы. С 16 лет он вправе подписывать его самостоятельно.
Читайте также: