В ГД предложили давать отпуск родителям учеников на период экзаменов

25 мая 2026, 06:57

Спикер Госдумы Чернышов предложил давать отпуск родителям учеников на период ЕГЭ

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой предоставить родителям учеников дополнительный оплачиваемый отпуск в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Соответствующее обращение он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.





В письме, которое есть в распоряжении ТАСС, политик подчеркнул, что ежегодно в период государственных экзаменов семьи сталкиваются с серьезной эмоциональной и организационной нагрузкой. При этом родители играют важную роль в поддержке школьников.



«Прошу вас рассмотреть возможность введения для одного из родителей выпускников 9-х и 11-х классов права на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до одной недели в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ», — говорится в обращении.