Юрист Балдина объяснила, как получить компенсацию за отсутствие горячей воды
Юрист и медиатор Евгения Балдина посоветовала жильцам при превышении сроков планового отключения горячей воды сразу обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, зафиксировать нарушение и потребовать перерасчет платы. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, диспетчер обязан зарегистрировать заявку и сообщить номер и время. После этого управляющая компания должна проверить причины отсутствия горячей воды и составить акт. Если проблему не устранили, потребитель вправе оформить акт проверки качества услуги с подписями минимум двух соседей. Затем нужно направить в управляющую компанию письменную претензию с требованием устранить нарушение и пересчитать плату за период отключения.
Если ответа не последует, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. Если эти меры не помогут, юрист советует подать иск в суд и потребовать устранения нарушений, перерасчета платы, возмещения убытков и компенсации морального вреда.
