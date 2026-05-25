Хиромант рассказала, как по ладони определить умеющего зарабатывать человека
Знак «денежная ложка» и двойная линия жизни говорят о том, что человек всегда сможет хорошо заработать. Об этом Москве 24 сообщила профессиональный хиролог, учитель хиромантии Алена Соловьева.
По ее мнению, чтобы оценить финансовые возможности человека, нужно рассмотреть две горизонтальные линии на сгибе большого пальца, которые разделяют верхнюю и нижнюю фаланги.
«Это так называемая «пхала» – пшеничное зерно. Если линии образуют замкнутую овальную форму, причем сразу и на правой, и на левой руке, значит, человеку суждено быть обеспеченным», — пояснила Соловьева.
Еще один важный признак финансового благополучия — хорошо выраженная линия Меркурия, которая проходит вертикально от середины основания ладони к мизинцу. Хиромант отметила, что наличие «денежной ложки» — небольшого изгиба на конце линии ума, который расположен под пальцами, также является благоприятным знаком в финансовом плане.
Кроме того, необходимо обратить внимание на линию жизни, которая огибает холм под большим пальцем полукругом. Если эта линия двойная, человек сможет успешно преодолеть любые трудности, включая финансовые, заключила Соловьева.