Хиромант рассказала, как по ладони определить умеющего зарабатывать человека

25 мая 2026, 10:16

Фото: iStock/SonerCdem

Знак «денежная ложка» и двойная линия жизни говорят о том, что человек всегда сможет хорошо заработать. Об этом Москве 24 сообщила профессиональный хиролог, учитель хиромантии Алена Соловьева.





По ее мнению, чтобы оценить финансовые возможности человека, нужно рассмотреть две горизонтальные линии на сгибе большого пальца, которые разделяют верхнюю и нижнюю фаланги.





«Это так называемая «пхала» – пшеничное зерно. Если линии образуют замкнутую овальную форму, причем сразу и на правой, и на левой руке, значит, человеку суждено быть обеспеченным», — пояснила Соловьева.