Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице с февраля

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С 1 февраля текущего года максимальный размер пособия по безработице в России составит более 15 тысяч рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РФ.
По данным ведомства, максимальный размер пособия по безработице будет проиндексирован на 9,5%. Уточняется, что его увеличат с учетом фактической инфляции за 2024 год.
Примечательно, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий.
Ранее глава российского государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что все социальные выплаты в этом году нужно проиндексировать в соответствии с фактической инфляцией.
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Примечательно, что с 1 февраля будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий.
Ранее глава российского государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что все социальные выплаты в этом году нужно проиндексировать в соответствии с фактической инфляцией.
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Екатерина Коршунова