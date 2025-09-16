Минтруд планирует изменить расчёт больничных и декретных
Россияне с несколькими работами будут получать увеличенные пособия
Минтруд и Соцфонд России разрабатывают новый механизм расчёта больничных и декретных выплат для людей, которые работают официально у нескольких работодателей. О планах изменить действующую систему на Всероссийской неделе охраны труда сообщила глава департамента развития социального страхования Людмила Чикмачева. Её слова приводит РБК.
По словам Чикмачевой, сейчас Социальный фонд выплачивает все пособия, но назначает их только по одному месту работы.
«Логично, чтобы пособие было одно. Когда женщина на нескольких местах работает, везде у неё небольшая зарплата, всё в пределах базы, а мы ей всё равно платим пособие только с учётом заработка по одному месту работы», — отметила Людмила.Чикмачева пояснила, что новый механизм будет суммировать доходы со всех работодателей для расчёта единого пособия. Это позволит избежать потерь в выплатах. Инициатива ещё находится в стадии проработки.
Власти намерены проверить, чтобы изменения не ухудшили положение граждан. Размеры пособий в 2025 году сохранят текущие рамки, но рассчитывать их будут от совокупного дохода.