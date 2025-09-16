Опрос показал, сколько россиян верят в тайное чипирование
За пять лет количество россиян, верящих в возможность тайного чипирования, уменьшилось почти вдвое. Свежее исследование ВЦИОМ, проведенное в сентябре текущего года, показало, что лишь четверть населения допускают такую вероятность. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно всероссийскому телефонному опросу службы «ВЦИОМ-Спутник», в котором участвовали примерно 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, доля сторонников теории тайного чипирования снизилась с 41% в 2020 году до 29% в настоящее время.
Самыми скептичными оказались молодые респонденты, родившиеся после 2001 года. Среди них сомневаются в реальности тайного вмешательства 81%. Наибольшее доверие к теории чипирования сохранили представители среднего возраста — граждане от 44 до 57 лет.
Подавляющее большинство участников исследования (85%) подтвердили свою осведомленность о самой идее чипирования. Однако риски подобного внедрения оцениваются довольно негативно. Половина назвали контроль над личностью основной угрозой, а каждый пятый выразил опасения относительно вреда здоровью.
