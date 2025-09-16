Опрос показал, сколько россиян верят в тайное чипирование

16 сентября 2025, 14:35

ВЦИОМ: доля россиян, верящих в тайное чипирование, сократилась до 29% с 2020 г

Фото: iStock/Vladyslav Varshavskiy

За пять лет количество россиян, верящих в возможность тайного чипирования, уменьшилось почти вдвое. Свежее исследование ВЦИОМ, проведенное в сентябре текущего года, показало, что лишь четверть населения допускают такую вероятность. Об этом пишет РИА Новости.